Lutto nel mondo dello sci, morta improvvisamente Chiara Arduino

È morta a soli 25 anni Chiara Arduino, maestra di sci della provincia di Cuneo stroncata da un malore

“Il mondo dello sci piange la prematura scomparsa di Chiara Arduino, 25 anni, di Garessio”. Lo riporta la Federazione Italiana Sport Invernali in una nota. “Chiara – si legge – aveva una grande passione per lo sport e per la montagna, tanto da avere iniziato da piccolissima come giovane atleta nel Garessio, nel Sangiacomo e poi nel Mondolé Ski team, per poi diventare maestra di sci nello sci club Ceva. Lavorava a Valtournenche, dove è stata colpita da un malore improvviso che le è stato fatale”.

Chiara Arduino si era laureata lo scorso anno a Torino e recentemente aveva ripreso a sciare e ad arrampicarsi in montagna. “La Federazione Italiana Sport Invernali si stringe alla famiglia Arduino in questo momento triste e doloroso” chiude il comunicato. ADNKRONOS – foto Facebook