“Frode ipotecaria”, Trump licenzia Lisa Cook dalla Fed

Washington, 26 agosto 2025 – Il presidente Usa Donald Trump ha ordinato il licenziamento della governatrice della Fed Lisa Cook. Annunciando la decisione su Truth, Trump ha affermato che la decisione è stata assunta perchè Cook ha “falsificato dei documenti per ottenere condizioni più favorevoli su un mutuo immobiliare”.

L’annuncio arriva dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva annunciato di voler indagare su Cook, a seguito di una segnalazione penale da parte del direttore della Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte, secondo cui Cook avrebbe commesso una frode ipotecaria. https://tg24.sky.it/mondo/