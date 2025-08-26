“Frode ipotecaria”, Trump licenzia Lisa Cook dalla Fed

ImolaOggi ESTERI, News 2025

Lisa Cook

Washington, 26 agosto 2025 – Il presidente Usa Donald Trump ha ordinato il licenziamento della governatrice della Fed Lisa Cook. Annunciando la decisione su Truth, Trump ha affermato che la decisione è stata assunta perchè Cook ha “falsificato dei documenti per ottenere condizioni più favorevoli su un mutuo immobiliare”.

L’annuncio arriva dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva annunciato di voler indagare su Cook, a seguito di una segnalazione penale da parte del direttore della Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte, secondo cui Cook avrebbe commesso una frode ipotecaria.  https://tg24.sky.it/mondo/

Articoli correlati

presidente della Federal Reserve, Jerome Powell

Usa, la Fed si ritira dal network bancario contro il cambiamento climatico

presidente della Federal Reserve, Jerome Powell

Fed, Powell: ‘non mi dimetterò se Trump lo chiede’

Fed: useremo ogni strumento per salvare economia americana

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *