Fed, Powell: ‘non mi dimetterò se Trump lo chiede’

WASHINGTON – Jerome Powell non lascerà la presidenza della Fed Reserve se Donald Trump dovesse chiederlo. Lo ha detto lo stesso Powell rispondendo con un secco “no” a chi gli chiedeva se si sarebbe dimesso in caso di richiesta di Trump. (ANSA)

(askanews) – “Nel breve termine le elezioni (presidenziali negli Usa-ndr) non avranno alcun effetto sulla nostra linea”. Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell nella conferenza stampa al termine del direttorio (Fomc) sulla politica monetaria della banca centrale Usa. Più in avanti, ha aggiunto, la Fed valuterà se le scelte politiche avranno implicazioni per le dinamiche di inflazione e ne terrà conto.