Indagato Powell, governatore della Fed

Indagine penale contro la Federal Reserve, la Banca centrale americana, e contro il suo governatore Jerome H. Powell

Si riaccende così e si fa sempre più aperto negli Stati Uniti lo scontro tra il potere politico – quello del presidente Trump – e il potere monetario, formalmente indipendente e gestito appunto dalla Fed.

La notizia non è un dettaglio di cronaca. Arriva in prima battuta dal New York Times, ma è confermata a stretto giro dallo stesso Powell, che risponde in modo durissimo – con una nota scritta e un video – parlando di un “pretesto” usato dalla Casa Bianca per intimidire la Fed e colpire la sua indipendenza.

L’inchiesta è stata avviata dall’ufficio del procuratore del distretto di Columbia e riguarda la ristrutturazione della sede principale dell’istituto a Washington D.C. – in particolare gli inquirenti intendono verificare se Powell abbia mentito al Congresso riguardo alla reale portata del progetto. Le indagini prevedono dunque una verifica delle dichiarazioni del numero uno della Fed e l’esame dei registri delle spese.

Stando al quotidiano, l’indagine è stata approvata a novembre da Jeanine Pirro, storica alleata del presidente Trump e da lui nominata a capo dell’ufficio lo scorso anno. Il caso è destinato a inasprire ulteriormente i contrasti tra il vertice della Casa Bianca e Powell, che il presidente Trump ha ripetutamente attaccato per essersi opposto alle richieste di ridurre significativamente i tassi di interesse.

www.rainews.it