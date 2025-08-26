Casoria, uomo trasporta due materassi col motorino

Una scena surreale finita sul web e che ha divertito molti utenti. Un uomo gira in motorino per Casoria, comune della città metropolitana di Napoli, in Campania. Nulla di strano sin qui. Peccato però che avesse con sé dei materassi, uno dei quali copriva interamente la visuale.

Il video

Il filmato è stato condiviso su X dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Borrelli. Nel video si vede l’uomo guidare in assoluta tranquillità il motorino con i due materassi, mantenendosi a destra, con le altre macchine a una certa distanza.

“Buongiorno Borrelli. In questo momento a Casoria”, è la didascalia che accompagna il filmato, commentato da molti utenti. Infatti qualcuno ironizza sui motivi che hanno spinto l’uomo a trasportare i materassi. “Pagare un servizio di spedizione è complicato” e “Amazon scansati” sono alcuni dei commenti pubblicati. Ma c’è pure chi si è indignato per le www.today.it