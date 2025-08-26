Bologna, aggressione brutale con ferita alla gola: arrestato nigeriano

Una brutale aggressione avvenuta ha portato all’arresto di un 24enne, cittadino nigeriano, irregolare sul territorio nazionale

L’episodio, avvenuto venerdì 22 agosto in via Amendola, è stato reso noto oggi, 26 agosto, dalla questura di Bologna. Gli agenti di polizia, allertata dal numero di emergenza, intervenuti intorno alle 20:15, hanno trovato la vittima, giovane cittadino nigeriano, in una pozza di sangue, con una profonda ferita, che andava dall’orecchio alla gola, e una lesione allo zigomo, oltre a un’escoriazione alla mano. Poco distante, sotto i portici, i poliziotti hanno trovato numerosi cocci di vetro.

Nonostante le gravi condizioni, l’uomo è riuscito a fornire la descrizione del suo aggressore, consentendo di rintracciarlo e fermarlo poco dopo, in piazza dei Martiri.

Dalla lite al ferimento

Le indagini e l’analisi delle telecamere di sorveglianza hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Tra i due uomini era inizialmente scoppiata una lite verbale, degenerata in una colluttazione. Dopo essere stati separati da altre persone presenti, poco dopo, l’aggressore lo ha sorpreso alle spalle e colpito violentemente al collo con un oggetto di vetro, probabilmente una bottiglia raccolta poco prima.

I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al ferito, trasportato in codice due al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore. I medici hanno stimato una prognosi di 15 giorni, trattandosi, fortunatamente, di ferite superficiali, sebbene gravi.

Il fermato, con numerosi precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, lesioni e reati legati alla droga, era già gravato da un ordine di carcerazione. Il suo fermo è stato convalidato dall’autorità giudiziaria e l’uomo è stato rinchiuso al carcere della Dozza.

Nei giorni scorsi, la polizia locale, in servizio di controllo al parco della Montagnola, dopo aver sentito le grida di aiuto, hanno sventato un tentativo di rapina, mentre, il 18 agosto è stata data esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di tentato omicidio per otto cittadini pakistani dopo una violenta aggressione avvenuta agli inizi di maggio 2025, sempre in Montagnola.

