Siria, Al Jolani parlerà all’Assemblea generale Onu

ImolaOggi ESTERI, News 2025

Al Jolani

DAMASCO, 25 AGO – Il presidente ad interim della Siria, Ahmed al-Sharaa (l’ex terrorista Al-Jolani, ndr), interverrà all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il mese prossimo, ha dichiarato un funzionario del Ministero degli Esteri.

Jolani “parteciperà all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, dove pronuncerà un discorso”, ha dichiarato il funzionario, chiedendo l’anonimato in quanto non autorizzato a informare i media, aggiungendo che sarà il primo presidente siriano a parlare all’Assemblea dal 1967. (ANSA)

al jolani

Articoli correlati

wef, ONU, OMS

ONU, OMS, WEF: perché appaiono organizzazioni criminose?

Onu, Guterres

Guterres: “molti report ONU non vengono letti”

Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres

ONU: ricostruzione Ucraina si scontra con escalation del conflitto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *