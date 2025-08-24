Pentagono, stop ai raid ucraini a lungo raggio sulla Russia

Usa, stop del Pentagono ai raid ucraini a lungo raggio sulla Russia
Il Pentagono ha bloccato per mesi l’uso di missili a lungo raggio da parte dell’Ucraina per colpire la Russia. Lo riporta il Wall Street Journal, citando alcune fonti secondo cui una procedura di approvazione ad alto livello del Dipartimento della Difesa ha impedito a Kiev dalla tarda primavera di lanciare Atacms contro obiettivi russi.
Il processo di approvazione dà al capo del Pentagono, Pete Hegseth, la parola finale sull’uso degli Atacms da parte ucraina. La procedura ha di fatto ribaltato quanto deciso da Joe Biden, il quale aveva consentito all’Ucraina di colpire all’interno della Russia con i missili statunitensi.
