MELUZZI DOCET, settima puntata

MELUZZI DOCET è la rubrica domenicale che abbiamo voluto dedicare al Grande Alessandro Meluzzi con l’auspicio che possa aiutarlo e con l’augurio che possa guarire quanto prima per tornare tra noi.

MELUZZI DOCET è una raccolta degli interventi fatti nel programma Piazza Libertà in cui il Professore è stato “compagno di viaggio” di Armando Manocchia, autore e conduttore del talk di informazione e approfondimento, con all’attivo centinaia di puntate e altrettanti autorevoli ospiti protagonisti del panorama politico, economico, culturale, sociale, nonché sanitario e giuridico.

UCRAINA, SARA’ LA NOSTRA ROVINA?

Non possiamo sperare che Giorgia Meloni possa avere lo spessore di un Orban perchè non ce l’avrà mai, anche perchè l’Italia non è l’Ungheria. In ungheria non ci sono 120 abasi americane

PIAZZA LIBERTA’ – intervento del prof. Alessandro Meluzzi, psichiatra, criminologo, opinionista, estratto dalla puntata di sabato 4 marzo 2023

