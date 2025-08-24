Ghislaine Maxwell: “Clinton non è mai stato sull’isola di Epstein”

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato la trascrizione e l’audio del colloquio tra il vice procuratore Todd Blanche e Ghislaine Maxwell, ex compagna e complice di Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali e morto suicida nel 2019. “Ad eccezione dei nomi delle vittime, ogni parola è inclusa. Nulla è stato rimosso. Nulla è stato omesso”, ha assicurato Blanche che ha condotto l’intervista a fine luglio con Maxwell, ora detenuta in una prigione del Texas e condannata a vent’anni di carcere.

L’interrogatorio di Ghislaine Maxwell, ripreso da Cnn e altri media americani, è stato pubblicato in un’ “operazione trasparenza” da parte dell’amministrazione Trump sul caso Epstein, come fortemente richiesto dal Congresso e dalla comunità Maga dei sostenitori repubblicani.

“Clinton non è mai stato sull’isola di Epstein”

Secondo la trascrizione del suo colloquio con Todd Blanche, numero due del Dipartimento di Giustizia americano, Ghislaine Maxwell ha dichiarato che l’ex presidente Bill Clinton non ha mai visitato la tenuta privata sull’isola di Jeffrey Epstein e non ha avuto alcun rapporto indipendente con lui, al di fuori dei viaggi che l’ex presidente ha fatto sull’aereo di Epstein nei primi anni 2000.

“Il presidente Clinton era mio amico, non amico di Epstein”, ha detto a Blanche l’ex compagna di Epstein. “Clinton mi voleva bene e andavamo molto d’accordo. Ma non ho mai visto lo stesso calore umano con Epstein”, ha aggiunto.

Chi è Ghislaine Maxwell

Britannica, è la confidente di lunga data di Jeffrey Epstein, condannata per averlo aiutato nel suo piano durato anni di abusi sessuali e traffico di ragazze minorenni.

Maxwell è stata processata nel 2021 presso un tribunale federale di New York ed è stata dichiarata colpevole da una giuria di cinque capi d’accusa federali, tra cui traffico sessuale di minori, trasporto di minori con l’intento di compiere attività sessuali criminali e tre capi d’accusa di associazione a delinquere. Attualmente sta scontando una pena detentiva di 20 anni.

Per anni, Maxwell ha tentato di ribaltare la sua condanna, chiedendo più di recente alla Corte Suprema di occuparsi del suo appello pendente.

Chi è Todd Blanche

Il vice procuratore generale, Todd Blanche, è stato l’avvocato difensore personale di Trump prima di essere nominato uno dei massimi funzionari del Dipartimento di Giustizia. E’ stato assunto da Trump nel 2023 per occuparsi di tre delle sue quattro principali battaglie legali: il caso di hush money a New York, il caso di documenti federali classificati in Florida e il caso di interferenza elettorale federale a Washington, DC.

A Blanche è stato affidato il compito di interrogare Maxwell, partner di lunga data di Epstein, per fare nuova luce sul caso di Epstein e placare le polemiche sulla gestione dei fascicoli di Epstein da parte dell’amministrazione Trump.

www.rainews.it