ROMA, 23 AGO – “Non cederemo la nostra terra agli occupanti”: lo ha detto Volodymyr Zelensky in occasione della Giornata della bandiera nazionale, citato dai media di Kiev. “Questa bandiera è l’obiettivo e il sogno di molti dei nostri cittadini nei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina. E loro custodiscono questa bandiera al sicuro, perché sanno: non cederemo la nostra terra all’occupante”, ha detto il presidente.

“Ringrazio tutti coloro che contribuiscono con la loro forza personale alla forza della nazione ucraina. E ricorderemo sempre i nostri eroi di epoche diverse, che hanno combattuto la libertà con la nostra bandiera in mano”. (ANSA)

Kiev: “Putin non è pronto per negoziati significativi”

Il presidente russo Vladimir Puntin non è pronto per negoziati significativi, né per un incontro bilaterale o trilaterale. Lo ha affermato il primo viceministro degli Esteri ucraino, Serhiy Kyslytsia, in un’intervista a NBC News. La Russia, ha aggiunto, continua a manipolare gli Stati Uniti e Trump personalmente, ma l’amministrazione statunitense sta gradualmente diventando sempre più consapevole delle manipolazioni russe. tgcom24.mediaset.it