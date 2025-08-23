Tina Sgarbini trovata morta in casa, l’ex compagno è in fuga

Una donna 47enne è stata trovata morta oggi, sabato 23 agosto, a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno dai carabinieri della stazione del posto

Il corpo è stato rinvenuto riverso sul pavimento dell’abitazione della donna. Il suo nome era Tina Sgarbini. Tina, diminutivo di Assunta, aveva 47 anni. Viveva in via Monsignor Franchini e aveva tre figli, presumibilmente avuti da una precedente relazione.

Sono stati i parenti del compagno della donna a rivolgersi ai carabinieri. Non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia e così si sono rivolti ai militari.

Al momento, è l’ex compagno, un uomo di 36 anni, a essere attivamente ricercato dagli investigatori che stanno svolgendo le indagini, coordinate della procura di Salerno, per accertare quanto accaduto.

La donna lascia tre figli avuti da una relazione precedente. Tra le ipotesi investigative c’è quella del femminicidio. Secondo una prima ricostruzione ancora da confermare, la donna sarebbe stata strangolata, al termine di un violento litigio.

“Condanniamo il gesto, ma attendiamo il lavoro degli inquirenti – dichiara all’Agi il sindaco di Montecorvino Rovella , Martino D’Onofrio -. La comunità è sconvolta”.

www.today.it – foto Facebook