GB, 32.345 “richiedenti asilo” negli hotel: proteste a Liverpool

Manifestanti di destra sono scesi in piazza a Liverpool per protestare contro gli hotel per richiedenti asilo. Ma ci sono anche contro-manifestazioni in reazione alla sentenza sull’hotel di Epping. Il governo del Regno Unito ha dichiarato venerdì che farà ricorso contro la sentenza del tribunale che gli impedisce di ospitare richiedenti asilo in un hotel di punta, mentre cresce il malcontento pubblico per l’accoglienza dei migranti.

Gli ultimi dati ufficiali hanno mostrato che alla fine di marzo c’erano 32.345 richiedenti asilo ospitati temporaneamente negli hotel del Regno Unito. Un totale di 111.084 persone ha presentato domanda di asilo nel Regno Unito nell’anno fino a giugno 2025, il numero più alto di sempre.Questi dati arrivano mentre il Primo Ministro Keir Starmer fatica a contenere il crescente sostegno a un partito di estrema destra guidato dal provocatore anti-immigrazione Nigel Farage. (askanews)