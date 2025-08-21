Municipi inglesi pronti a chiudere gli hotel per migranti

Londra, un giudice ha ordinato la chiusura dell’hotel al centro delle proteste anti-migranti

L’effetto Epping scuote l’intero Regno Unito: dopo la sentenza che ha imposto lo sgombero dei migranti dal Bell Hotel, almeno dieci Consigli municipali sono pronti a trascinare il governo in tribunale per chiudere altre strutture. Una sfida politica e sociale che può far saltare l’intero sistema di accoglienza britannico. Il leader di Reform Uk Nigel Farage ha invitato le altre amministrazioni a imitare l’esempio.  tgcom24.mediaset.it

