‘Emily in Paris 5’, tragedia sul set: morto Diego Borella

ImolaOggiCRONACA, News 2025

Diego Borella

Tragedia durante le riprese di Emily in Paris 5, la produzione Netflix in corso a Venezia

Nel tardo pomeriggio del 21 agosto, verso le 19, Diego Borella, assistente alla regia di 47 anni, è stato stroncato da un malore all’interno dello storico hotel Danieli, poco prima di girare l’ultima scena della giornata.

Una vita dedicata al cinema, arti visive, letteratura e poesia

Borella era un professionista apprezzato, veneziano che si era formato a Roma, Londra e New York. Oltre al cinema, la sua attività spaziava anche nel settore delle arti visive e della letteratura, scoperta di recente, dove si era dedicato alla poesia e alla scrittura di favole e racconti per bambini. In seguito alla tragedia, al momento le riprese di Emily in Paris sono state fermate.  https://tg24.sky.it/spettacolo

Articoli correlati

lumino

Malore improvvso, morta mamma incinta di due gemelli

Luca Aluisi

Malore in casa, morto calciatore di 30 anni

ambulanza

Malore al bar davanti all’amico, muore 46enne padre di 3 bimbi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *