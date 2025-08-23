‘Emily in Paris 5’, tragedia sul set: morto Diego Borella

Tragedia durante le riprese di Emily in Paris 5, la produzione Netflix in corso a Venezia

Nel tardo pomeriggio del 21 agosto, verso le 19, Diego Borella, assistente alla regia di 47 anni, è stato stroncato da un malore all’interno dello storico hotel Danieli, poco prima di girare l’ultima scena della giornata.

Una vita dedicata al cinema, arti visive, letteratura e poesia

Borella era un professionista apprezzato, veneziano che si era formato a Roma, Londra e New York. Oltre al cinema, la sua attività spaziava anche nel settore delle arti visive e della letteratura, scoperta di recente, dove si era dedicato alla poesia e alla scrittura di favole e racconti per bambini. In seguito alla tragedia, al momento le riprese di Emily in Paris sono state fermate. https://tg24.sky.it/spettacolo