Colombia, narcos abbattono elicottero della polizia

Un elicottero della polizia colombiana è stato abbattuto nel corso di un’operazione contro gruppi narcos dopo essere stato colpito presumibilmente da un drone carico di esplosivo. Secondo quanto riferiscono le autorità e riferisce lo stesso presidente Gustavo Petro sui social il bilancio provvisorio dell’attacco è di almeno otto morti e diversi feriti.

Il governatore del dipartimento di Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha precisato che l’incidente è avvenuto in una zona rurale del comune di Amalfi e che il mezzo abbattuto “partecipava a un’operazione di eliminazione delle coltivazioni di coca”.
