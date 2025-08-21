Vance: “alla sicurezza dell’Ucraina devono pensarci gli europei”

Riguardo la sicurezza dell’Ucraina “qualunque forma assuma questo processo, gli europei dovranno farsi carico della parte del leone. È il loro continente, è la loro sicurezza, e il presidente è stato molto chiaro. Dovranno assumersi maggiori responsabilità”. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance a Fox News. “Dovremmo aiutare solo se necessario per fermare la guerra”, ha aggiunto.

Gli Stati Uniti intendono avere un ruolo minimo in qualsiasi garanzia di sicurezza per l’Ucraina. Lo ha detto il funzionario politico più alto in grado del Pentagono, Elbridge Colby, a un piccolo gruppo di alleati americani, secondo quanto riporta Politico citando alcune fonti.

La precisazione del sottosegretario alla difesa per le politiche è arrivata in risposta alle domande dei vertici militari europei riuniti in un gruppo presieduto dal capo di stato maggiore aggiunto americano Dan Caine.

