Trump: “Netanyahu è un eroe di guerra”

Benjamin Netanyahu è “un eroe di guerra”. Lo ha detto Donald Trump, aggiungendo che il premier israeliano è “un brav’uomo, ed è lì a combattere mentre stanno tentando di arrestarlo. È un eroe di guerra, e immagino di esserlo anche io”.

Hamas: “Quasi 19mila bambini uccisi da Israele da inizio guerra”

Il governo di Gaza controllato da Hamas afferma che almeno 18.885 bambini sono stati uccisi nella Striscia dall’esercito israeliano dall’inizio della guerra il 7 ottobre 2023, su un totale di oltre 62mila vittime palestinesi. Lo riporta Al Jazeera.

Israele richiamerà 60mila riservisti a partire da mercoledì

Circa 60mila riservisti israeliani saranno richiamati a partire da mercoledì in vista della nuova offensiva a Gaza City, previa approvazione da parte del ministro della Difesa Israel Katz. I militari riceveranno l’ordine delle Idf almeno due settimane prima di doversi presentare in servizio. Non tutti saranno però chiamati a partecipare all’operazione per la conquista di Gaza City: alcuni andranno a sostituire le truppe permanenti dell’esercito su altri fronti. tgcom24.mediaset.it