Tre “migranti” espulsi tornano in Italia: arrestati

Tre migranti, di 21, 25 e 28 anni, tutti di nazionalità algerina e destinatari di provvedimenti di respingimento, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari per essere rientrati in Italia prima del periodo previsto al reingresso sul territorio nazionale,

I cittadini stranieri, che avevano raggiunto le coste del Sud Sardegna nei giorni scorsi, erano stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir per essere sottoposti a procedure di identificazione.

Proprio nel corso di questa procedura di accertamento sono state riscontate le violazioni al testo Unico sull’Immigrazione.

www.liberoquotidiano.it