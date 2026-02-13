Piantedosi: ‘presto un Centro per rimpatrio in Emilia Romagna’

A quanto apprende l’Adnkronos, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha risposto alla lettera che il governatore dell’Emilia Romagna Michele De Pascale aveva scritto a lui e alla premier Giorgia Meloni sulla sicurezza nella Regione.

“Nel quadro delle politiche integrate di sicurezza – si legge in un passaggio della missiva – occorre contrastare con il massimo impegno le forme di illegalità più diffuse nelle nostre città” spesso “alimentate da cittadini stranieri irregolari dediti a comportamenti pericolosi”.

In quest’ottica, sottolinea Piantedosi, “è essenziale implementare il piano per l’istituzione di Centri permanenti per il rimpatrio (Cpr), specie nelle regioni che ne sono attualmente prive”, informando il governatore ”che i competenti uffici stanno riservando una doverosa attenzione all’Emilia-Romagna” e a breve “le comunicherò la collocazione individuata per una più rapida realizzazione di un centro” a Bologna che “verrebbe destinato prioritariamente proprio alle esigenze di sicurezza locali”.ADNKRONOS

