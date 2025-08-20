Milano, donna investita e uccisa: arrestata madre del minorenne rom alla guida

ImolaOggi CRONACA, News 2025

donna uccisa da minorenni rom

La Polizia locale di Milano ha fermato la madre di due dei ragazzini che lo scorso 11 agosto, a bordo di un’auto hanno investito e ucciso la 71enne Cecilia De Astis in via Saponaro a Milano.

La donna, 33 anni, madre del minorenne che era alla guida dell’auto, è stata arrestata oggi all’interno dei giardini di viale Cermenate e portata nel carcere di San Vittore per un cumulo pena da scontare di 3 anni e 10 mesi. Fra i reati, furti commessi tra il 2017 e il 2019.

La donna è stata trovata in possesso di oltre 130 grammi in monile d’oro e 1.500 euro in contanti. La 33enne è stata anche denunciata a piede libero per ricettazione.
www.liberoquotidiano.it

Articoli correlati

donna uccisa da minorenni rom

Travolta e uccisa a Milano, tre minori fuggiti in Piemonte: presi

donna uccisa da minorenni rom

Donna travolta e uccisa a Milano: minori riaffidati alle famiglie

campo Rom

Donna investita e uccisa a Milano, Salvini: “sgomberare subito il campo Rom”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *