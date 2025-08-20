Malore in casa, morto calciatore di 30 anni

Un improvviso malore è costato la vita a Luca Aluisi, 30 anni, originario di Marta e molto conosciuto nella comunità

Il giovane si trovava in casa quando si è sentito male: immediata la chiamata ai soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Aluisi era un volto noto del calcio dilettantistico: dopo aver militato in diverse squadre della zona, di recente si era trasferito in Toscana per vestire la maglia del Castell’Azzara.

Figlio di Marco Aluisi, agente della polizia locale, la notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio. Messaggi di vicinanza alla famiglia sono arrivati da amici, compagni di squadra e istituzioni. Tra questi anche quello della sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, che dichiara: “Non esistono parole che possano alleviare la sofferenza e la disperazione per la morte di un figlio. E allora ci stringiamo tutti in un silenzioso abbraccio intorno a Marco Aluisi e ai suoi familiari per la dolorosa e insanabile perdita”.

