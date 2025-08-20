Accusato di violenza sessuale, senegalese aveva droga dello stupro in casa

In casa aveva 300 grammi di droga dello stupro e due ragazze poco più che maggiorenni lo accusano di violenza sessuale

Un 35enne di origini senegalesi per questo si trova ora in carcere e la Procura di Monza, che coordina le indagini della polizia di Sesto San Giovanni, sta effettuando tutte le verifiche del caso, in cerca di riscontri su quanto riferito dalle ragazze.

Le due violenze, secondo quanto riportato dal dorso milanese del Corriere della Sera, si sarebbero verificate a qualche mese di distanza dopo una serata trascorsa in discoteca a Milano, dove l’uomo lavorava.

Le due giovani non si conoscono tra loro. Una sarebbe una ‘collega’ dell’arrestato, impiegata in un club; l’altra si sarebbe imbattuta nell’uomo durante una serata trascorsa in discoteca. Entrambe denunciano di aver concluso la serata a casa del 35enne, dove si sarebbero consumati gli abusi, ma dicono di avere i ricordi vaghi di quanto accaduto. L’arrestato si proclama innocente, sostenendo che quelli con le ragazze fossero rapporti consenzienti. ANSA

