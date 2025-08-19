Trieste, arrestata rumena ricercata per omicidio e rapina in Germania

TRIESTE, 19 AGO – Una giovane cittadina rumena, insieme con alcuni connazionali nell’aprile 2024 si era introdotta nell’appartamento di un anziano, di 88 anni, a Berlino, lo aveva drogato e poi derubato di denaro e preziosi. L’anziano era deceduto alcuni giorni dopo a causa della grave intossicazione subita.

La giovane è stata individuata e arrestata dalla Polizia di Frontiera al valico di Fernetti, in esecuzione di un mandato di arresto europeo ai fini di estradizione, emesso nel giugno 2024 dalle autorità giudiziarie tedesche, per omicidio e rapina aggravata in concorso.

E’ accaduto nel pomeriggio del 9 agosto scorso nell’ambito dei controlli di frontiera ai valichi italo-sloveni. La donna, di 22 anni, è stata fermata per un controllo dagli agenti in ingresso in Italia mentre viaggiava a bordo di un’auto con targa francese condotta da un suo connazionale. A una serie di accertamenti tra cui anche comparazione dattiloscopica e attivazioni dei canali internazionali di polizia, è risultato che nei confronti della giovane era stato emesso il provvedimento d’arresto. Al termine dell’ attività è stata quindi chiusa nella Casa Circondariale di Trieste a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa dell’ estradizione in Germania. (ANSA)