Zelensky: “stiamo facendo di tutto per distruggere l’occupante”

ROMA, 20 AGO – “C’è stato un rapporto del comandante Syrsky: fronte e difesa nelle direzioni di Pokrovsk e Toretsk. È una situazione difficile, ma i ragazzi stanno facendo di tutto per distruggere l’occupante”. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso quotidiano. Syrsky ha dato aggiornamenti anche sul Kursk dove “raggiungiamo gli obiettivi definiti. E la priorità è la ricostituzione del ‘fondo di scambio’ (prigionieri di guerra) per l’Ucraina”. Il leader ucraino ha riferito inoltre che “oggi abbiamo discusso del lavoro con i partner riguardo alla difesa aerea: nuovi sistemi per l’Ucraina. Stiamo preparando i rinforzi”. (ANSA)

L’Ucraina ha inoltrato una richiesta urgente alla NATO per attrezzature mediche e meccaniche pesanti. Lo ha affermato il Centro di coordinamento della NATO in una nota.

In totale, l’Ucraina richiede 17 escavatori pesanti cingolati e 10 gommati, 30 autoarticolati in grado di trasportare carichi fino a 100 tonnellate (che consentono il trasporto di 1 o 2 carri armati), 25 ambulanze blindate e 27 veicoli antincendio.

https://t.me/ukraine_watch/27671