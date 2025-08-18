Zelensky, pronto a incontro trilaterale con Trump e Putin

Zelensky e Trump

“Abbiamo avuto buone discussioni e credo che siano stati fatti progressi sostanziali”. Lo ha detto Donald Trump rivolto a Volodymyr Zelensky, prima dell’incontro bilaterale nello Studio Ovale.

“Dobbiamo porre fine a questa guerra” che sta facendo tanti morti, “anche il disegno americano è porre fine a questa guerra, siamo proti per incontro trilaterale, sarebbe positivo”: lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodmyr Zelensky a fianco di Donald Trump alla Casa Bianca prima del loro incontro bilaterale.

“Grazie signor presidente per i suoi sforzi personali per mettere fine a queste guerra”. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante il suo incontro con Donald Trump alla Casa Bianca.

“Sono aperto a tenere le elezioni una volta raggiunta la pace in Ucraina”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky, alla Casa Bianca con Donald Trump. “Abbiamo bisogno di sicurezza per tenere elezioni democratiche e legali”, ha aggiunto il presidente ucraino.  tgcom24.mediaset.it

