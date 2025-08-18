Udine, aggredisce sanitari in ospedale: arrestato marocchino

UDINE, 18 AGO – La Polizia di Udine ha arrestato un cittadino marocchino, di 32 anni, per aggressione a personale sanitario. L’uomo aveva aggredito medici e infermieri all’ospedale cittadino Santa Maria della Misericordia. L’episodio è avvenuto dopo che i sanitari avevano negato le dimissioni al paziente, che manifestava gli effetti di una probabile assunzione di cannabinoidi e necessitava di osservazione.

L’aggressore ha prima danneggiato gli arredi e poi ha picchiato il personale sanitario che cercava di contenerlo; due infermieri hanno riportato solo lievi contusioni. Grazie al nuovo sistema di allarme, che collega il Pronto soccorso direttamente con la Questura, la Polizia è intervenuta rapidamente, contenendo la situazione. (ANSA).

