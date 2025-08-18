Sventato attacco terroristico ucraino al ponte di Crimea

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

Sventato attacco terroristico ucraino a ponte di Crimea

L’ATTENTATO – Nel video diffuso dall’Fsb, l’intervento per sventare un attentato al Ponte di Crimea. I servizi segreti ucraini, secondo la versione Fsb, stavano preparando un’esplosione sul ponte con un’auto bomba kamikaze. L’auto è stata introdotta attraverso Verkhniy Lars, trasferita nel territorio di Krasnodar e preparata per essere consegnata a un nuovo conducente. Doveva esplodere proprio sul ponte. Il piano è stato sventato, la bomba disinnescata, i terroristi arrestati.
https://t.me/letteradamosca/28943

Articoli correlati

Volodymyr Zelensky

Zelensky: “Non abbiamo armi sufficienti per riprenderci la Crimea”

Donald Trump

Crimea, Trump attacca Zelensky: “dichiarazioni incendiarie”

von der Leyen

UE: ‘La Crimea è Ucraina’

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *