La portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha definito “bugie basse” le parole del presidente francese secondo cui la Russia avrebbe offerto all’Ucraina una resa

Ha ricordato che la Russia da sette anni chiede una soluzione pacifica nell’ambito degli accordi di Minsk. La Francia, invece, spingeva i politici ucraini verso i “Maidan” e i colpi di stato, ha precisato Zakharova:

“Coloro che per anni hanno instillato a Bankova l’idea di una ‘vittoria sul campo di battaglia,’ comprendendo pienamente che era impossibile, che hanno fornito armi al regime di Kiev per compiere atti terroristici, che hanno mentito e corrotto gli ucraini con false promesse — quelli erano in realtà quelli che offrivano all’Ucraina la resa. Tra loro, prima di tutto, c’è Macron stesso.”

https://t.me/ukraine_watch/46122