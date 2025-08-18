‘La Casa Bianca ha chiesto se Zelensky indosserà un abito’

ImolaOggiESTERI, News 2025

Zelensky

La Casa Bianca ha chiesto ai funzionari ucraini se Volodymyr Zelensky indosserà un abito per l’incontro con Donald Trump di lunedì a Washington. Lo riporta Axios citando alcune fonti.

L’abbigliamento di Zelensky è stato un problema nel corso del suo ultimo incontro alla Casa Bianca del 28 febbraio scorso con il presidente americano, al quale non era piaciuto lo stile militare del presidente ucraino.

Alcuni funzionari dell’amministrazione ritennero allora che la questione dell’abito avesse contribuito in qualche modo all’esito dell’incontro, risoltosi in uno scontro nello Studio Ovale. ANSA

Articoli correlati

Volodymyr Zelensky

Ucraina, Zelensky: “Nessuna ricompensa alla Russia”

Volodymyr Zelensky

Zelensky: ‘ora i nostri soldati stanno ottenendo successi’

Volodymyr Zelensky

Zelensky: “la Costituzione ucraina vieta di cedere territori”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *