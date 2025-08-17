Von der Leyen: “L’Ucraina dev’essere un porcospino d’acciaio”

In conferenza stampa con il leader ucraino, Ursula von der Leyen ha auspicato un vertice trilaterale Trump-Putin-Zelensky “il più presto possibile”. Poi la presidente della Commissione Ue ha espresso soddisfazione per l’offerta del presidente Usa di offrire garanzie di sicurezza a Kiev ispirate alla Nato.
“Non ci devono essere limiti alle forze armate ucraine, né limitazioni alla cooperazione con Paesi terzi o ricevere assistenza da Paesi terzi. L’Ucraina deve essere un porcospino d’acciaio. Le garanzie di sicurezza devono esserci sia per gli interessi dell’Ucraina che dell’Europa”, ha detto von der Leyen.
Zelensky è arrivato oggi nella sede della Commissione europea a Bruxelles per l’incontro con la presidente dell’esecutivo Ue, prima della riunione in videoconferenza con la coalizione dei Volenterosi e del viaggio a Washington per l’incontro domani con il presidente Usa Donald Trump.
Intanto, in un’intervista con la Cnn, l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, ha detto che “la cessione di territori ucraini sarà discussa domani alla Casa Bianca” con Zelensky. ANSA