Una setta di fanatici ha trasformato la medicina in strumento di BigPharma

di Paolo Becchi – Le pressioni per far ritirare dalla commissione nominata dal Ministro Schillaci i due medici “non allineati” dimostrano che si vuol continuare a tabuizzare il dibattito.

Una scienza che non ammette discussione non è una scienza ma una religione, in questo caso neppure una religione vera e propria, ma una setta di fanatici che ha trasformato la nobile arte del medico in un mero strumento nelle mani delle aziende farmaceutiche.

Il ritiro dei due medici dalla Commissione sarebbe una vittoria non della scienza ma del fanatismo integralista.

