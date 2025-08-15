Malore al bar davanti all’amico, muore 46enne padre di 3 bimbi

CASARSA – Comunità casarsese in lutto per la morte di un giovane papà originario della Campania, ma da tempo trapiantato in Friuli. È stato colto da un malore mentre era al bar con un amico e non si è più ripreso. È morto domenica mattina, intorno alle quattro, Gianluca Aruta. Aveva soltanto 46 anni e abitava nella frazione di San Giovanni. A stroncarlo è stato un infarto.

Il malore

Prima lo spavento e poi il dolore. È stato un brutto momento quello di domenica, prima dell’alba, nel bar Pashà di Casarsa, locale situato in via Pasolini, a due passi dal centro storico, e molto frequentato. Sono stati purtroppo inutili i soccorsi prestati ad Aruta non appena si è sentito male nel locale pubblico, che è aperto 24 ore su 24.

Il ricordo

Originario di Napoli, il quarantaseienne abitava nella frazione casarsese da diversi anni. Si occupava della riparazione di elettrodomestici ed era molto conosciuto. Lascia nel dolore la moglie Mariana, tre figli piccoli che adorava, il papà Franco, la mamma Assunta, i fratelli Imma e Marco. Oltre ai familiari, lo piangono gli amici, con cui condivideva i momenti liberi, tra cui, appunto, qualche uscita al bar per una chiacchierata e una risata, come aveva fatto lo scorso fine settimana.

www.ilmessaggero.it