Rimproverato perché fuma sul bus, marocchino colpisce autista con una sega

Prima la richiesta di fronte alla palese violazione, poi l’aggressione brutale

ROMA – Un autista di un bus Atac sarebbe stato ferito da un passeggero con una sega. Il conducente avrebbe rimproverato il suo aggressore perché fumava a bordo del mezzo. L’aggressione è avvenuta l’8 agosto, ma è emersa solo adesso. Le presunte violenze si sono verificate a bordo della linea 90 all’altezza di Largo Fausta Labia, a Fidene, nel municipio Montesacro.

L’autista del bus, un 51enne, avrebbe chiesto a un 42enne di origini marocchine di non fumare sul mezzo. Da qui sarebbe nata una discussione degenerata in una colluttazione. L’uomo di 42 anni avrebbe tirato fuori una sega e avrebbe ferito il conducente alla mano e alla testa. L’autista è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Vannini. Il presunto aggressore è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di lesioni aggravate.

www.today.it