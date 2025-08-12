Leader UE: “continua il sostegno economico e militare a Kiev”

Leader Ue (senza l’Ungheria): “Continua il sostegno, anche militare, a Kiev”

I leader Ue – ma senza l’Ungheria, che non ha sottoscritto la dichiarazione – sottolineano che la guerra russa “ha implicazioni più ampie per la sicurezza europea e globale”, e che l’Ue continuerà a fornire a Kiev “sostegno politico, finanziario, militare e diplomatico”, in coordinamento con gli Stati Uniti e altri partner. Lo affermano i leader Ue, capi di Stato e di governo, in una dichiarazione congiunta sull’Ucraina, alla vigilia di consultazioni con il presidente Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky.

Leader Ue: “Pronti a garanzie di sicurezza per l’Ucraina”

"L'Ue e gli Stati membri sono pronti a contribuire ulteriormente alle garanzie di sicurezza sulla base delle rispettive competenze e capacità, in linea con il diritto internazionale e nel pieno rispetto della politica di sicurezza e di difesa di alcuni Stati membri, tenendo conto degli interessi di sicurezza e di difesa di tutti gli Stati membri. L'Ue sottolinea il diritto intrinseco dell'Ucraina di scegliere il proprio destino e continuerà a sostenere l'Ucraina nel suo percorso verso l'adesione all'Ue". E' quanto dichiarano i leader dell'Ue in uno statement concordato dai 27 ad eccezione dell'Ungheria.