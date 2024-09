OpenAI, il CEO Sam Altman “filantropo” alla pari di Bill Gates

Sam Altman, CEO di OpenAI (l’azienda che controlla e possiede ChatGPT), è un “filantropo” alla pari di Bill Gates o di George Soros (per citare solo due nomi noti)

di Gianluca Sciorilli – Con il solito pretesto di “salvare l’umanità dalla disoccupazione”, che lui stesso avrebbe contribuito a creare insieme agli altri demoni della cabala globalista, ci propone come “siero miracoloso” una criptovaluta mondiale dal nome emblematico “Worldcoin” che verrebbe erogata e distribuita attraverso la scansione oculare.

L’esperimento pilota è già stato eseguito in Kenya con successo, dove oltre mezzo milione di Kenyoti hanno ceduto la scansione della propria iride per un premio di 50 dollari.

Questo è un ulteriore esperimento sociale che vedrà la sua attuazione altrove, probabilmente dopo che la valuta BRICS avrà contribuito a “macellare” ciò che resta della leadership Occidentale Cristiana, anche ambito monetario e finanziario.

È evidente ciò che la Cabala globalista sta pianificando di sottomettere tutta l’umanità ad una melma informe, meglio nota come Nuovo Ordine Mondiale. Una specie di moderna Torre di Babele, senza Dio ne libertà, dove regnerà sovrana la Cabala globalista anti Cristiana.

Per farlo dovranno prima accelerare verso la transizione di leadership dal G7 al BRICS dominato dalla Cina Comunista ( la cui potenza economica è stata costruita ed è controllata dalle banche in mano alla Cabala), preparando il terreno con l’Agenda 2030 promossa dal WEF e dall’ONU, e con chissà quale altra emergenza bellica, finanziaria o sanitaria, per poi arrivare alla fine del primato Occidentale entro il 2050 (ma temo che ciò molto prima) come “profetizzato “ da Jim O’Neil (chairman di Goldman Sachs) che è il Deus ex Machina del BRICS, il quale non è altro che l’estensione del “piano Kalergi” che è il noto programma per la sostituzione demografica in Europa (che se vogliamo è all’origine della “cancel culture”), ma questa volta in chiave monetaria e macro economica. Potremmo dunque definirlo un “piano per la sostituzione monetaria e di leadership economica”.

Tutto questo ha un solo obbiettivo: distruggere ciò che resta dell’Occidente Cristiano, creando le premesse per la tirannia planetaria della Cabala Globalista nota come “Nuovo Ordine Mondiale” o Regno dell’Anticristo come è scritto nella Sacra Bibbia . Naturalmente questi demoni “fanno i conti senza l’oste” poiché Dio ha già distrutto la Torre di Babele, e lo farà ancora una volta. La tempesta è in arrivo ed il meglio deve ancora arrivare . Come è scritto “Non prevarranno”, ne stiano certi. Gesu Cristo e la Beata Vergine Maria hanno già vinto.

Gianluca Sciorilli – Esperto nei settori della formazione, sicurezza, difesa e intelligence in ambito internazionale

foto Europa Press