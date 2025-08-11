Zelensky: “Mosca vuole ingannare gli Usa, non lo permetteremo”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto discorso serale ripreso dall’Ukrainska Pravda, ha affermato che i russi intendono “ingannare l’America”, ma l’Ucraina non lo permetterà. “Il nostro team lavora con gli Stati Uniti. I russi cercano di ingannare l’America. Ma noi non lo permetteremo”, ha precisato.

Se la Russia non vuole fermare la guerra, allora deve essere fermata la sua economia”, ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto video-messaggio serale.

“Comprendiamo chiaramente le minacce ed i nostri alleati le comprendono altrettanto chiaramente – ha proseguito Zelensky – Tutti vedono che non c’è stato alcun passo reale da parte della Russia verso la pace, nessuna azione sul terreno o nei cieli che possa salvare vite. Per questo servono sanzioni, serve pressione, serve la forza degli Stati Uniti, dell’Europa e di tutte le nazioni del mondo che vogliono pace e stabilità nelle relazioni internazionali”.

