di Heather Parisi – Non va tutto bene. Punto.
Un mese in Italia mi ha aperto gli occhi. Quello che ho visto non ha niente a che fare con la favola dipinta da giornali e TV.
Gente arrabbiata, delusa, disgustata da una politica che pensa a tutto tranne che agli Italiani. Promesse tradite, interessi sporchi, e una TV che spaccia propaganda come se fosse verità.
Ma non è finita qui. Medici stimati, professionisti seri, mi hanno confessato a bassa voce:
“Se parliamo dei vaccini, se solleviamo dubbi, perdiamo tutto.” Il loro silenzio non è consenso. È paura. È una dittatura mascherata da scienza.
E poi loro, le persone per strada, quelle che mi fermano non per un autografo, ma per dirimi:
“Grazie per aver detto quello che nessuno osa dire.”
Sappiate una cosa: non siamo soli. Siamo molti più di quanto crediamo, pronti a rifiutare il conformismo tossico che vogliono imporci.
La verità fa male, ma il silenzio uccide.
Non va tutto bene. Punto.
— Heather Parisi 🤐 (@heather_parisi) August 11, 2025