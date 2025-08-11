Rapine a Milano, 4 stranieri arrestati

Tre arresti per rapina aggravata a Milano. In manette sono finiti tre giovani egiziani. Hanno tutti tra i 21 e i 19 anni e insieme a un quarto ragazzo, poi riuscito a fuggire via, all’alba di domenica 10 agosto hanno derubato un 28enne di origine peruviana per portargli via la collana d’oro che indossava.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo in piazza Aspromonte e a far scattare le manette per i rapinatori sono stati i poliziotti: gli agenti del commissariato Città Studi che erano impegnati in un controllo in zona hanno notato la scena e fermato i tre. La collanina era purtroppo ormai lontana, insieme al quarto giovane riuscito a fuggire via.

Rapina con spray al peperoncino: arrestato 17enne

Solo venti minuti dopo, un’altra rapina

Un ragazzino di 17 anni, cittadino italiano di seconda generazione, è stato arrestato dalla polizia in Largo La Foppa. Per il giovane l’accusa è di rapina aggravata: insieme ad altri due complici, anche loro giovanissimi poi riusciti a fuggire, avrebbe rapinato un turista spagnolo di quarant’anni.

Tutto è iniziato all’alba di domenica 10 agosto quando una volante della questura di Milano, di passaggio lungo Largo La Foppa, all’altezza di via Moscova, ha notato tre ragazzini aggredire l’uomo. Subito è scattato l’intervento: mentre due di loro sono riusciti a fuggire via, il 17enne è stato raggiunto e fermato. Aveva appena strappato una collanina d’oro dal collo del turista e per assicurarsi la fuga, davanti alla reazione della vittima, aveva spruzzato dello spray al peperoncino. Per il 17enne sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere Beccaria.

