Prof. Sinagra: “complicità in omicidio”

di Augusto Sinagra – Un tale Dottor Giuseppe Ippolito che io non ho il dispiacere di conoscere, già componente del Comitato Tecnico Scientifico di consulenza del governo durante la c.d. pandemia da covid, ha dichiarato alla Commissione parlamentare di Inchiesta che il CTS aveva reso i suoi pareri scientifici nel senso che i pazienti potevano essere ben curati e guariti in casa con appropriate terapie esistenti senza essere mandati in ospedale e uccisi con la totale bruciatura dei polmoni, ma il governo aveva sempre assunto decisioni divergenti e di natura solamente “politica” con le conseguenti morti in ospedale e le macabre sceneggiate bergamasche dei camion militari e le subitanee inesplicabili cremazioni.

Già qui si impone una domanda: dinanzi a tale situazione da lui confessata, perché Giuseppe Ippolito e i suoi pari colleghi, non si dimisero immediatamente dal CTS facendo pubblica denuncia di quanto poi dichiarato alla Commissione Parlamentare di Inchiesta?

Gli eventi letali prodottisi hanno un nome: “omicidio” e la realizzazione di tali eventi vede il concorso di tutti i componenti del CTS: concorso in omicidio plurimo aggravato.

C’è, per caso, qualche PM che ricorda che l’esercizio dell’azione penale è obbligatoria?

E Mattarella e poi Draghi e poi tanti altri, non hanno nulla da dire?

Io ben ricordo l’ammonimento quirinalizio che imponeva l’assunzione dei sieri mortali non potendosi opporre nessuna eccezione di libertà individuale.

Ricordo il bancario Mario Draghi: “Non ti vaccini, ti ammali e muori e fai morire”. Si, sono morti e hanno fatto morire ma per causa di quello sporco siero. E i tre pagliacci vestiti da Babbo Natale che intonavano la canzonetta natalizia per invogliare i gonzi a vaccinarsi?

Ma ricordo soprattutto l’improbabile Presidente della Corte costituzionale Sciarra Silvana che, nella sua intervista al Corriere della Sera, a giustificazione della inaudita sentenza voluta da lei, da Marco D’Alberti e altri ancora che non nomino perché l’ira mi assale, disse che avevano “seguito la scienza”.

Vorrei averli davanti la Sciarra, D’Alberti e gli altri loro sodali per guardarli negli occhi e dire tutto quel che di loro penso.

Ricordo bene quel che dissi alla Sciarra e agli altri giudici in quella udienza alla Corte costituzionale: “La vostra è una scelta tra la vita e la morte”.

Scelsero la morte.

Prof. Augusto Sinagra