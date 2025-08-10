MELUZZI DOCET, quinta puntata

MELUZZI DOCET è la rubrica domenicale che abbiamo voluto dedicare al Grande Alessandro Meluzzi con l’auspicio che possa aiutarlo e con l’augurio che possa guarire quanto prima per tornare tra noi.

MELUZZI DOCET è una raccolta degli interventi fatti nel programma Piazza Libertà in cui il Professore è stato “compagno di viaggio” di Armando Manocchia, autore e conduttore del talk di informazione e approfondimento, con all’attivo centinaia di puntate e altrettanti autorevoli ospiti protagonisti del panorama politico, economico, culturale, sociale, nonché sanitario e giuridico.

“LORO LI CHIAMANO VACCINI. NOI SIERI SPERIMENTALI
IN REALTÀ non sono altro che armi biologiche, armi di distruzione di massa”

PIAZZA LIBERTA’ – intervento del prof. Alessandro Meluzzi, psichiatra, criminologo, opinionista, estratto dalla puntata di sabato 11 marzo 2023.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che fa LA DIFFERENZA TRA INFORMAZIONE E PROPAGANDA

