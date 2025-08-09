Uccide connazionale a Torino, nigeriano fermato a Genova

La polizia, coordinata dalla Procura di Torino, ha fermato a Genova il presunto autore di un omicidio avvenuto la sera del 30 luglio a Torino

A finire in manette è stato un uomo di 34 anni, nigeriano, accusato di avere accoltellato a morte in strada un connazionale, in corso Giulio Cesare, nel quartiere Dora Vanchiglia. L’aggressione, a colpi di coltello al tronco e all’addome, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era avvenuta al termine di una lite legata al traffico di sostanze stupefacenti.

La squadra mobile della polizia di Torino, grazie alla visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza in zona, testimoni dell’omicidio e altri accertamenti, è arrivata all’uomo. Nella sua abitazione di Torino gli investigatori hanno trovato parte dell’abbigliamento, ancora sporco di sangue, indossato in occasione del delitto. Il provvedimento di fermo è stato emesso, due giorni dopo, il 1 agosto e gli agenti hanno scoperto che l’uomo però se n’era andato da Torino poche ore dopo l’aggressione, per recarsi a Genova.

La squadra mobile del capoluogo piemontese ha effettuato dunque le ricerche nel capoluogo ligure, con la collaborazione di personale della squadra mobile di Genova, trovando l’uomo in un appartamento a Marassi, ospitato da un connazionale. Presentava un’evidente ferita da taglio all’avambraccio sinistro, che gli investigatori ritengono riportata con molta probabilità durante l’accoltellamento. (ANSA)