Roma, rapina con sparatoria in un bar: tre feriti

Spari in un bar a Roma. Tre le persone rimaste ferite e poi trasportate in ospedale

È accaduto stanotte a Tor Bella Monaca, periferia est della Capitale, Un rapinatore – secondo le prime informazioni – dopo essere entrato nel locale ha chiesto al proprietario di consegnargli il denaro, al rifiuto ha aperto il fuoco per poi darsi alla fuga.

I fatti sono accaduti alle 2:00 quando il malvivente è entrato nel bar “Bianco Notte” di via Acquaroni 114 armato di pistola. Dopo aver intimato al barista di dargli il denaro, al suo “no” ha impugnato la pistola ed ha sparato diversi colpi colpendo tre persone, tutti cittadini del Bangladesh, fra cui il gestore del locale e due connazionali. Gli spari hanno allarmato i residenti della zona di Grotte Celoni con diverse richieste d’intervento al 112.

Tre feriti

In fuga il rapinatore, i tre feriti sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 al policlinico Tor Vergata, due con delle lievi ferite e un terzo – operato nella notte – più grave.

Indaga la polizia

Sul posto sono intervenute le volanti, gli agenti del VI distretto Casilino e gli investigatori della squadra mobile che indagano sull’accaduto. Nel bar di Grotte Celoni anche gli uomini della polizia scientifica che hanno eseguito i rilievi scientifici nel locale commerciale, in attesa di ascoltare le persone ricoverate al nosocomio universitario di Tor Vergata. Il rapinatore è riuscito al momento a far perdere le proprie tracce.

www.romatoday.it