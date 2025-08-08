Genova, rubò auto della polizia e si schiantò: arrestato straniero

E’ stato arrestato in ottemperanza all’Ordine di esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Piacenza, il cittadino straniero di anni 28 che, in il 30 agosto dello scorso anno si era impossessato dell’auto di servizio della Polizia Stradale della sottosezione genovese di Sampierdarena, per concludere la sua fuga andando a sbattere contro una delle colonne del palazzo Inps di questa piazza Cavalli.

L’arresto è avvenuto lunedì 4 agosto ed è stato effettuato dagli investigatori della Squadra Mobile di Piacenza.

L’arrestato si trovava già ai domiciliari presso la sua abitazione di residenza a Piacenza, ed è stato prelevato dagli agenti e portato alle Novate dove dovrà scontare una pena detentiva di 4 anni e 5 mesi di reclusione per i reati di rapina pluriaggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

www.liberta.it