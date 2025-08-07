Il piano UE per trasformare i messaggi privati in strumenti di sorveglianza

(https://reclaimthenet.org) – L’Unione Europea è ancora alle prese con un controverso piano che trasformerebbe i servizi di messaggistica privata in strumenti di sorveglianza. Per oltre tre anni, i colloqui sull’obbligo per i provider di scansionare i messaggi di ogni utente alla ricerca di possibile materiale illegale e di inoltrare qualsiasi messaggio sospetto alle forze dell’ordine sono rimasti bloccati. La Commissione Europea sta ancora spingendo per un obbligo di scansione universale.

Al contrario, il Parlamento Europeo insiste affinché i controlli si applichino solo ai messaggi non crittografati provenienti da persone già sospettate. I tentativi di raggiungere un accordo sono ripetutamente falliti, con la Polonia come ultima presidenza a ritirarsi senza un accordo.

Luglio ha portato un cambio alla guida del Consiglio dell’UE, con l’intervento della Danimarca che ha rimesso la scansione delle chat in cima alla lista delle priorità legislative. Copenaghen vuole che la questione venga gestita con priorità e non ha perso tempo a presentare una nuova bozza fin dal suo primo giorno di mandato.

I verbali trapelati di una riunione a porte chiuse di luglio mostrano che il testo danese segue da vicino le precedenti proposte di Belgio e Ungheria, senza alcuna concessione per le conversazioni crittografate. Una versione più soft avanzata dalla Polonia, che avrebbe reso volontaria la scansione e lasciato inalterate le chat crittografate, è stata completamente abbandonata.

Su 27 paesi dell’UE, 20 hanno preso la parola durante il dibattito di luglio, ognuno dei quali ha avanzato quella che i funzionari definiscono una “riserva di audit globale”. La Germania ha riassunto l’atmosfera osservando che “il clima familiare era chiaro”.

Italia, Spagna e Ungheria si sono mostrate favorevoli alla scansione obbligatoria delle chat fin dall’inizio. La Francia potrebbe far pendere la bilancia, poiché per bloccare il piano sono necessari quattro paesi che rappresentino almeno il 35% della popolazione dell’UE. Parigi è passata da un sostegno titubante ad affermare di poter “sostenere sostanzialmente la proposta”.

Altri rimangono cauti o contrari. Il Belgio, nonostante l’entusiasmo iniziale, ammette che la scansione crittografata è “un argomento difficile a livello nazionale”. L’Estonia segnala un “conflitto nazionale tra le autorità di sicurezza e i responsabili della protezione dei dati in merito alla crittografia e alla scansione lato client”. L’Austria è vincolata da un voto parlamentare contro la scansione obbligatoria o l’indebolimento della crittografia, una posizione condivisa dai Paesi Bassi. Lussemburgo e Slovenia affermano di non essere ancora “convinti”.

La Polonia avverte che il piano indebolisce la sicurezza informatica e apre le porte ad “attacchi dall’estero”, definendo i requisiti di consenso privi di significato perché “non sono volontari”. La Germania si oppone alla scansione crittografata da due anni, ma non ha ancora confermato se il nuovo governo manterrà questa posizione.

Lo stesso Servizio Legale del Consiglio ha concluso molto tempo fa che il piano è in conflitto con i diritti fondamentali. La loro opinione rimane: “I problemi fondamentali dell’accesso alle comunicazioni di potenzialmente tutti gli utenti rimangono invariati”. Sottolineano che “la scansione lato client è una violazione dei diritti umani e non dipende dal tipo di tecnologia”.

Nonostante anni di avvertimenti da parte di esperti di tecnologia, avvocati e attivisti per la privacy, la decisione ora sembra dipendere più dalla politica che dalle prove. La Danimarca ha già fatto circolare una seconda bozza leggermente rivista. Il prossimo round di negoziati del Consiglio è previsto per il 12 settembre, con i sostenitori che sperano nell’adozione definitiva entro il 14 ottobre.

Patrick Breyer, ex eurodeputato del Partito Pirata tedesco, afferma che i governi che si sono opposti al controllo delle chat lo scorso anno ora stanno vacillando “anche se il piano del 2025 è ancora più estremo”.

Se Francia e Germania dovessero sostenere la spinta della Danimarca, l’Europa potrebbe presto assistere alla più grande ispezione governativa delle comunicazioni private della sua storia, condotta direttamente sui dispositivi delle persone prima che la crittografia possa proteggerli. Per molti, ciò segnerebbe la fine della messaggistica veramente privata nell’UE.