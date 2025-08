Salerno, rapinatore marocchino rilasciato perchè vittima di “aggressione razziale”

Presso il Tribunale di Salerno, l’udienza per l’arresto di B.R., cittadino marocchino, accusato di tentata rapina

Lo straniero era stato messo in manette in via Mercanti e condotto presso la casa circondariale di Salerno. L’uomo cercava cibo perché affamato (ma stava per andare in gita al mare, ndr). Durante l’udienza, il Giudice ha convalidato l’arresto, accogliendo tuttavia la linea difensiva sostenuta dall’avvocato Francesco Palumbo del Foro di Salerno. È stato disposto il rilascio di B.R., con l’applicazione di una misura cautelare meno afflittiva.

È emerso nel corso dell’udienza che l’indagato, avrebbe avuto un coltello con sé, ma solo finalizzato a preparare la colazione dovendo raggiungere gli amici al mare e poco prima dell’episodio contestato, sarebbe stato vittima di un’aggressione da parte di alcuni passanti per motivi di carattere razziale. L’avvocato Francesco Palumbo, in accordo con il proprio assistito, sta valutando di presentare una denuncia formale per l’accaduto.

