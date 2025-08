Ynet: “Trump ha dato l’ok all’occupazione di tutta Gaza”

“Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato al primo ministro Benyamin Netanyahu il via libera per lanciare un’operazione militare contro Hamas. Israele e Washington concordano che Hamas non voglia un accordo”. Lo riferisce Ynet.

Fonti dell’ufficio di Netanyahu: “Occuperemo tutta Gaza”

Alti funzionari dell’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno dichiarato che “la tregua è stata rotta, occuperemo completamente la Striscia di Gaza”. Lo riporta Ynet. I funzionari hanno aggiunto che “ci saranno anche attività nelle aree in cui sono tenuti gli ostaggi”.

“La decisione è stata presa: Israele occuperà la Striscia di Gaza”. Lo riporta l’emittente israeliana Channel 12 citando fonti dell’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Secondo gli alti funzionari citati da Channel 12, “Hamas non rilascerà altri ostaggi senza la resa completa, non ci arrenderemo. Se non agiamo ora, gli ostaggi moriranno di fame e Gaza rimarrà sotto il controllo di Hamas”. Secondo l’emittente, la decisione implica che i soldati delle IDF combatteranno anche in aree in cui Israele ha evitato di operare negli ultimi mesi. rainews.it