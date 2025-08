Trump: ‘se la UE non investe in Usa come promesso, dazi al 35%’

“L’Ue ci ha assicurato 600 miliardi di dollari per farci quello che vogliamo”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Cnbc avvertendo che se non arriveranno “alzerò i dazi al 35%” per l’Unione europea. “L’unica ragione per cui gli ho abbassati al 15% è stata questa”, ha sottolineato il presidente.

Trump: presto annunceremo dazi su semiconduttori e chip

Il presidente americano Donald Trump ha detto oggi che annuncerà la prossima settimana nuovi dazi su semiconduttori e chip. “Faremo un annuncio su semiconduttori e chip, che sono una categoria separata, perché vogliamo che siano prodotti negli Stati Uniti“, ha detto Trump nell’intervista a “Squawk Box” della Cnbc, precisando che l’annuncio arriverà “entro la prossima settimana circa”. I dazi Usa sulle medicine potrebbero arrivare al 250%. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista a Cnbc.

Deficit commerciale Usa cala a giugno del 16% a 60 miliardi

Il deficit commerciale degli Stati Uniti si è ridotto a giugno a causa del forte calo delle importazioni di beni di consumo: è l’ultima prova dell’impatto che i dazi di Donald Trump stanno avendo sul commercio globale. Il disavanzo commerciale complessivo si è ridotto del 16,0% a giugno, attestandosi a 60,2 miliardi di dollari, ha reso noto il Bureau of Economic Analysis del Dipartimento del Commercio. tgcom24.mediaset.it