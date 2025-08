Texas, Governatore ordina arresto dei Democratici che hanno lasciato il Paese per far saltare una votazione

Il governatore del Texas, il Repubblicano Greg Abbott, ha ordinato l’arresto di decine di rappresentanti Democratici della Camera che hanno lasciato lo Stato per far saltare il numero legale e bloccare il progetto dei repubblicani di ridisegnare la mappa dei collegi elettorali per conquistare cinque seggi in più.

“I Democratici del Texas – ha dichiarato il governatore – sono venuti meno al loro dovere verso i texani. Lasciando il Texas, stanno tenendo in ostaggio una legge chiave per aiutare le vittime delle inondazioni e portare avanti misure fiscali. Ci sono conseguenze per l’inadempienza al dovere”.

Secondo lo statuto del Texas, i deputati possono assentarsi solo se risultano stare fuori dallo Stato. È ciò che hanno fatto i Democratici, molti dei quali sono andati a Chicago, ospiti del governatore dell’Illinois J.B. Pritzker, e membro della famiglia dei proprietari degli hotel della catena Hyatt. Lo speaker Dustin Burrows ha appena emesso una convocazione della Camera del Texas e inviato “mandati per costringere i membri a tornare in aula”.

L’ordine di localizzazione e arresto

“Per garantire il rispetto dell’ordine – ha aggiunto il governatore – ho ordinato al dipartimento di pubblica sicurezza del Texas di localizzare, arrestare e riportare in aula qualsiasi membro che abbia abbandonato il proprio dovere verso i cittadini texani. Quest’ordine rimarrà in vigore finché tutti i deputati Democratici mancanti non saranno rintracciati e riportati al Campidoglio del Texas”. AGI.IT – foto Texas Tribune