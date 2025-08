Milano, 67enne gettata a terra e rapinata: fermati due egiziani

Sono stati rintracciati i due giovani che, domenica 27 luglio, hanno accerchiato una passeggera della metropolitana presso la stazione M1 Bande Nere, l’hanno scaraventata a terra e le hanno strappato la collana d’oro, picchiando anche un passante che era intervenuto in difesa della vittima.

Gli autori della violenta rapina sono stati identificati e fermati dagli investigatori dei ‘Falchi’ della polizia di Milano. Si tratta di due ragazzi egiziani di 15 e 20 anni. Per la rapina alla donna (un’italiana di 67 anni) hanno indossato un passamontagna in modo da travisare il volto. In quel momento erano con un cane.

Rapina pluriaggravata

L’identificazione è avvenuta anche grazie alla visione delle immagini di sorveglianza presenti alla stazione della metropolitana e in zona. I due rispondono di rapina pluriaggravata in concorso.

